Jennifer Lopez a dezvăluit ce secrete are pentru îngrijirea pielii în fiecare seară, datorită cărora are tenul perfect. La peste o jumătate de veac de viață, diva arată la fel de frumoasă ca în tinerețe.

”Eu folosesc machiaj în fiecare zi și seara am grijă să îl scot cu mare grijă”, a explicat vedeta, potrivit click.ro. ”Aveam nevoie de un produs de curățare, de aceea am făcut acest demachiant în colecția mea de produse cosmetice”, a adăugat ea. Apoi, după ce se demachiază, diva folosește produse tot din linia sa de produse cosmetice, numite That JLo Glow și Tahat Blockbuster Hydrating Cream. La final își pune o cremă pentru conturul ochilor, numită That Fresh Take Eye Cream. Dar în afara acestor produse, Jennifer Lopez insistă că cel mai important pentru ca pielea să nu îmbătrânească este un somn de cel puțin șapte ore pe noapte.

