Jennifer Lopez, de 50 de ani, știe să facă bani și în afara scenei. Cântăreața care are o avere de 400 de milioane de dolari, a fost surprinsă în urmă cu două zile îmbarcându-se într-un avion privat, pe aeroportul din Miami. Ea a declarat că pleacă împreună cu Alex Rodriguez (44 de ani), gemenii Max și Emme (12 ani) și fiicele logodnicului ei într-o vacanță în Caraibe. Însă lucrurile nu au stat deloc așa, potrivit click.ro.

Jennifer Lopez este o femeie de afaceri de succes. Diva latino, în vârstă de 50 de ani, a făcut carieră în muzică, în actorie și acum vrea să dea lovitura și pe plan sportiv. Ea s-a lăsat convinsă de logodnicul ei, fostul baseballist Alex Rodriguez, 44 de ani, care a jucat pentru New York Yankees să cumpere un club sportiv. Numai că prețul clubului New York Mets este de două miliarde de dolari. J.Lo are o avere de 400 de milioane de dolari și Alex are în conturi 350 de milioane de dolari. Însă amândoi sunt conștienți că două miliarde nu este o sumă imposibil de obținut dacă ai cunoștințele necesare.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/jennifer-lopez-se-face-patroana-de-club-de-baseball-vrea-sa-dea-doua-miliarde