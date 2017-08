Jennifer Lopez a mărturisit într-un interviu recent, acordat revistei Paper, că se simte foarte norocoasă că este mamă de gemeni.

Interpreta hit-ului ‘On the Floor’ are doi copii în vârstă de nouă ani, pe gemenii Max şi Emme, împreună cu fostul ei soţ Marc Anthony. Ea a spus, potrivit contactmusic.com: „Ei bine, am tot spus de ce am ales să fac un cover după piesa ‘I Hope You Dance’ – mi-am dorit foarte mult să fac ceva pentru copiii mei, să le dedic lor ceva. Serios, gândul meu a fost: ‘Cum să fac ceva ca ei să vadă peste ani şi să aibă o însemnătate specială pentru ei?’ De asta am ales ‘I Hope You Dance’. Da, totul se învârte în jurul copiilor mei, iar dansatorii, băiatul şi fata, îi reprezintă pe Max şi Emme – redau cât de specială este legătura dintre gemeni şi cât de special este să fii mamă de gemeni. (…) Este o conexiune specială şi am vrut să fie vorba despre ei şi despre mine – mama lor, despre cât de norocoasă mă simt să îi am. Am dorit ca peste ani ei să poată spune: ‘Mama a cântat asta pentru mine. Întreaga melodie este despre mine.'”