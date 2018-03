Cantareata si actrita Jennifer Lopez, dar si supermodel Gisele Bundchen au ales sa dea jos kilogramele acumulate in timpul sarcinii prin dieta Dukan. Dar tu stii daca e potrivita sau nu pentru tine sau imedat dupa nastere? Iata ce presupune aceasta dieta, cum actioneaza si ce dezavantaje are.

Dieta se bazeaza pe un meniu din proteine animale. Fructele si legumele sunt excluse in primele zile ale dietei.

Dieta Dukan te ajuta sa scapi rapid de kilogramele in plus. De altfel, poate fi extrem de atragatoare pentru proaspetele mamici care vor sa ajunga rapid la greutatea si la formeile dinaintea sarcinii, in cel mai scurt timp. Si, da, poti slabi in timp record, deoarece efectul dietei este extrem de rapid. Poti slabi pana la 10 kilograme in doar o saptamana.

Totusi, dezavantajul dietei Dukan este ca poate cauza oboseala accentuata, ameteli si slabiciune din cauza pierderii rapide a kilogramelor si, mai ales, din cauza privarii de anumite vitamine si minerale.

Dieta Dukan si epuizarea

Imediat dupa nastere vei fi oricum epuizata din cauza ca viata ta se schimba, vei fi nevoita sa il alaptezi pe bebe si sa ii oferi atentie de cate ori are nevoie. Bebelusul nu va tine cont de faptul ca esti obosita, ci te va tine treaza in fiecare noapte. Iar privarea de somn nu te va ajuta deloc.

Dieta Dukan si alaptarea

Laptele matern va contine nutrienti din alimentatia mamei, astfel ca nu e in regula sa tii dieta prea stricta cand alaptezi. Daca tu nu te alimentezi corect, laptele nu va contine nutrientii necesari si bebe nu va avea parte de o alimentatie corecta. In plus, o dieta inceputa brusc, poate scadea lactatia. Si, pana la urma, sanatatea lui bebe este mai importanta decat formele pe care le ai imediat dupa nastere.

Totusi, daca vrei sa incepi o dieta imediat dupa nastere sau in timp ce alaptezi, cel mai bine ar fi sa ceri sfatul medicului si al pediatrului inainte sa faci asta.

Citeste mai multe despre dieta Dukan.