Poveștile de dragoste au uneori un final nefericit pentru protagoniști, iar despărțirile sunt întotdeauna dificile. Jessie J și Channing Tatum i-au luat pe toți prin surprindere atunci când au anunțat că formează un cuplu, la doar câteva luni după ce actorul divorțase de frumoasa sa soție. Iată că fluturașii din stomac, plimbările sub clar de lună, declarațiile înfălăcărate pe rețelele de socializare și-au pierdut farmecul pentru Jessie și Channing, iar relația lor s-a terminat la fel de subit cum a început. Cântăreața nu a mai suportat comentariile răutăcioase pe marginea despărțirii și a izbucnit violent pe contul personal de Instagram, potrivit click.ro.

„De fiecare dată când citesc comentariile voastre negative despre viața și faptele mele mă gândesc de câte ori am purtat discuții profunde, am schimbat mesaje, ați participat la petreceri acasă la mine și mi-ați cunoscut familia și toți prietenii. Oh, stai, aceste lucruri nu s-au întâmplat niciodată!”, a fost mesajul scris de Jessie, semn că s-a săturat să fie judecată asupru de cei care nu o cunosc deloc în realitate, conform sursei citate.

