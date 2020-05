Jihye Kang, absolventa a Universitatii Hongik din Seul, Coreea de Sud, a lansat de curand o linie revolutionara in domeniul mobilierului: inox modern. Aceasta linie se numeste Purity si este realizata din acril si otel inoxidabil. Designerul foloseste tehnici adecvate menite sa exploreze efectele de refractie care se pot obtine cu materiale si forme simple, moderne si elegante.

Cum a aparut linia de mobilier de inox si acril Purity

Fascinata de modul in care lumina se joaca cu anumite materiale, Kang a inceput sa cerceteze diferitele caracteristici si potentialul acrilului, concentrandu-se pe proprietatile sale reflectante si refractive. Dupa ce a studiat grosimea, forma si dimensiunea acrilului, tanara designera din Seul a descoperit ca refractia materialului este cel mai bine valorificata prin tije de forme rotunjite.

Seria de mobilier inox si acril Purity cuprinde 10 piese – mese, scaune, pereti despartitori – toate realizate din bare acrilice groase, cilindrice, care sunt dispuse in randuri ordonate si montate pe un suport din inox.

Kang si-a dorit sa combine acrilul cu un material care sa completeze proprietatile de refractie. Astfel, ea a confectionat mobilier din inox in diferite forme si dimensiuni, experimentand solutii de deformare a imaginilor reflectate.

Transparenta acrilului aduce un plus de eleganta mobilierului de inox

Cu toate ca prima impresie creata de acril este aceea de greutate si staticitate, transparenta acestuia creeaza o interactiune fascinanta intre material si imaginile in miscare din jurul mobilierului. Relatia dintre acril si inox face ca mobilierul sa devina unul dinamic si plin de viata. Jocul luminilor si al imaginilor deformate in timpul miscarii aduc un plus de eleganta, mobilierul fiind modern si avangardist.

Reguli de baza in realizarea mobilierului Purity

Dupa cum explica tanara designer, colectia de mobilier Purity are cateva reguli de baza. In primul rand, tijele rotunde de acril trebuie sa aiba dimensiuni si alinieri bine determinate pentru a realiza corespunzator jocul luminii si a imaginilor. In al doilea rand, obiectele si materialele folosite in combinatie cu acrilul trebuie sa aiba forma cat mai simpla si mai obisnuita. Acest lucru permite utilizatorilor sa observe clar efectele refractiei care se schimba in raport cu linia vizuala a privitorului.

Ultima regula consta in utilizarea formelor de baza, comune si cat mai simple, si evitarea elementelor foarte decorative.

Yang foloseste un adeziv special pentru a fixa componentele acrilice care alcatuiesc fiecare obiect de mobilier, asigurandu-se ca realizeaza linii cat mai curate care sa nu distraga atentia de la calitatile materialului.

Totul incepe cu o macheta

Pentru a se familiariza cu calitatile imprevizibile ale acrilului, Jihye Kang a experimentat o varietate de finisaje de suprafata si a realizat o macheta la scara de 1:10 a fiecarei piese inainte de fabricatie. Totodata, Kang declara ca inca exista cateva aspecte asupra carora nu detine controlul deplin si pe care nu le poate prezice.

Datorita faptului ca acrilul este afectat de pozitia mobilierului, fundalul, lumina naturala sau artificiala, miscarea privitorului si unghiul de vizualizare, seria Purity dezvaluie constant efecte noi, neasteptate, fiind un mobilier de inox si acril fascinant.