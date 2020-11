Jim Beam, cel mai vândut bourbon din lume, aflat ȋn portofoliul extins al Alexandrion Group, sărbătoreşte 225 de ani de la deschiderea distileriei din Clermont- Kentucky (SUA), prin intermediul unei campanii autentice. Campania celebrează succesul şi momentele cheie din istoria Jim Beam, comunicând totodată şi viziunea brandului pentru următorii ani, printr-un mesaj puternic şi entuziast: “După 225 de ani nu ne uităm ȋn trecut, ci ȋn viitor, inovând ȋn fiecare zi pentru a dezvolta brandul Jim Beam ȋn următorii 225 de ani”.

“În calitate de reprezentanţi ai brand-ului Jim Beam ȋn România, ne dorim să marcăm acest moment unic ȋn istoria brandului Jim Beam – ȋmplinirea a 225 de ani de la deschiderea distileriei din Kentucky- creând o experienţă memorabilă pentru toţi cei care iubesc acest bourbon elegant şi rafinat. Expansiunea accelerată a celui mai vândut bourbon la nivel global- Jim Beam – se datorează aprecierii pe scară tot mai largă a procesului de producţie, cu o tradiţie de şapte generaţii, precum şi a valorilor care definesc brandul, sintetizate ȋn sloganul <<Come as a friend, leave as family>> (“Vino ca prieten, pleacă făcând parte din familie!”)

Prin intermediul acestei campanii ample ,,Personalizează-ţi eticheta Jim Beam!’’, le oferim consumatorilor ocazia de a se identifica şi mai mult cu brandul Jim Beam, trăind un sentiment aparte de bucurie şi recunoştinţă, cu valoare şi ȋn viitor ’’ a spus Marinela Popescu, director de marketing, Alexandrion Group.

Urmăreşte filmuleţul campaniei!

https://www.youtube.com/watch?v=4SGvirco_Xo&feature=youtu.be

Pentru bucuria sărbătorilor mari şi mici, personalizează-ţi eticheta Jim Beam!

Îţi poţi personaliza eticheta Jim Beam foarte simplu, urmând paşii de mai jos.

Pasul 1: Cumpără o sticlă de Jim Beam White cu etichetă promoţională! O poţi găsi ȋn magazinele online şi offline, precum şi pe iconicdrinks.shop, parte a Alexandrion Group.

Pasul 2: Accesează https://mylabel.jimbeam.com/ro şi introdu codul promoţional de pe eticheta aflată la gâtul sticlei.

Pasul 3: Selectează o dimensiune relevantă pentru sticla pentru care doreşti să obţii o etichetă, adică sticla Jim Beam White pe care ai achiziţionat-o: 0,7 L / 1 L.

Pasul 4: Încarcă fotografia, scrie numele şi alege mesajul care doreşti să apară pe etichetă.

Pasul 5: Introdu adresa la care doreşti să fie livrată eticheta personalizată.

Dupa ce ai parcurs aceşti paşi, vei primi prin curier, eticheta personalizată, pe care o poţi lipi chiar tu pe sticlă.