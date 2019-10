Este clar că Jim Carrey, de 57 de ani, nu are deloc noroc în dragoste. Actorul s-a despărțit recent de Ginger Gonzaga, în vârstă de 35 de ani, după o relație care a durat mai puțin de un an.

Cei doi s-au afișat în public în luna ianuarie, când au recunoscut oficial că sunt iubiți, la premiera ecranizării ”Kidding”. Carrey, care are o avere estimată la 150 de milioane de dolari, a fost însurat cu Melissa Womer între 1987 și 1995, cu care are o fată, pe nume Jane Erin. S-a mai însurat apoi cu Luren Holly și a divorțat după un an pentru a se logodi cu Renée Zellweger. A fost cuplat apoi cu Jenny McCarrthy și apoi cu Cathriona White, care s-a sinucis după ce s-au despărțit.

