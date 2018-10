Sa alegi o cariera este un factor important, ce vizeaza anumiti factori. Insa, de obicei, personalitatea noastra este cea care ne ghideaza in luarea celei mai bune decizii. Cu cat te cunosti mai bine, cu atat vei sti si ce este mai potrivit pentru tine in viata profesionala. Personalitatea este care iti influenteaza intreaga viata si, ghidat de aceasta, poti descoperi cariera ideala.

Specialistii au studiat in amanunt fenomenul, iar cu ajutorul unor teste de personalitatea au scos in evidenta ca unele trasaturi ale personalitatii umane corespund cu anumite joburi.

Iata ce joburi sau functii sunt potrivite in functie de prsonalitate

Invatator sau dentist, daca esti muncitor, determinat

Daca esti o persona modesta si ai dorinta de munca determinata, iti place sa-i ajuti pe cei din jur, ti se potriveste cariera de invatator, bibliotecar sau dentist.

Functiile manageriale, daca esti rapid in decizii

Esti genul care poate lua decizii rapid si realist? Specialistii sunt de parere ca ti se potriveste un business ca agent de asigurari, farmacist, avocat sau judecator. In general, functiile care presupun multa responsabilitate si riscuri sunt destinate celor care au abilitati decizionale, reactii rapide si rezistenta mare la stres. De asemenea, ti s-ar potrivi si antreprenoriatul, asa ia in calcul aceste idei de afaceri

Fashion designer sau terapeut, meserii potrivite persoanelor sensibile

Daca ai un grad de sensibilitate mare si iti doresti sa ajuti persoanele din jurul tau, poti alege un business de terapeut, proprietar de magazin online sau fashion designer. Afla si tu care sunt cele mai profitabile business-uri online.

Resurse umane sau publicitate, joburi potrivite celor care iubesc oamenii

Daca iti place sa interactionezi cu oamenii, debordezi de energie si ai diplomatie, domeniile ca publicitatea, corporatiile sau resursele umane sunt cele care ti se potrivesc. Poti fi si specialist in relatii publice sau in marketing.

Antreprenor sau director de marketing, joburi potrivite persoanelor creative

Personalitatilor creative, dispuse la noi provocari si care dau randament in situatii limita, li se potrivesc business-urile de director de publicitate, antreprenor, consultant politic, director de marketing sau director in publicitate. Daca iti doresti sa fii antreprenor, axeaza-te pe o afacere care presupune investitie zero la inceput si este profitabila in prezent. Iata mai multe detalii despre cele mai profitabile idei de afaceri online.

