Echipa Wyverin Entertainment formata din 3 studenti din Sibiu, creaza de jocuri si aplicatii mobile pentru platformele iOS si Android.

Ultimul joc se numeste „Nelson in Aventura” si il are in centrul actiunii pe carismaticul personaj devenit cunoscut prin videoclipurile sale virale de pe YouTube.

Acesta este foarte incatat de faptul ca are propriul sau joc si a inceput sa il distribuie pe toate retelele de socializare.