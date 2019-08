Inca din cele mai vechi timpuri pana in zilele noastre au existat jocuri si metode de a te distra. Insa cand acestea se transforma in dependenta, cel putin in cazurile jocurilor video, avem deja un subiect al unei probleme.

In acest articol vom vorbi specific despre jocurile video care creeaza dependenta si ridica din ce in ce mai multe probleme in randul tinerilor mai ales si despre companiile ce stau in spatele acestor lansari incredibile, dar mai ales despre cifrele care propulseaza aceste jocuri in topul celor mai cunoscute proiecte din lumea gamingului.

Printre primele jocuri care au ridicat mari semne de intrebare, chiar pe primul loc, se afla unul din jocurile create de compania Blizzard.

World of Warcraft

MMO-ul este gandit sa te absoarba in lumea jocului complet, sa uiti de tot ce este in jurul tau.

Cei de la Blizzard pun cap la cap o lume fantastica, o intreaga paralela a lumii reale, in care tu poti fi eroul principal. Singura problema a acestei lumi este ca ajungi sa te pierzi in ea, la propriu, o partida in acest joc durand chiar si ore intregi.

Valoarea de piata a acestui proiect este la momentul actual de peste 2,15 miliarde de dolari pe an. Iar in randul celor care au inceput efectiv sa simta dependenta chiar si in portofel (achitand abonamente pentru a juta acest joc) se afla la momentul actual peste 12 milioane de oameni din intreaga lume.

Urmatorul joc nu este de la compania Blizzard, ci de la cei la Riot Games. Insa este unul dintre rivalii de temut pentru WoW.

League of Legends

Acesta este un joc online de strategie, care este bazat pe lupta a doua echipe, 5v5, fiecare echipa alegand intre diversi campioni puternici, personaje diferite, fiecare cu un design si un stil de actiune diferit.

League of Legends te captiveaza la fel de usor ca orice joc, mizand pe dorinta ta de a deveni din ce in ce mai bun. Problema e ca nici in acest caz nu stii la ce anume te expui atunci cand incepi jocul. Campionatele LOL dureaza ore in sir si niciodata nu iti vei da seama cand va trece timpul. Iar in scurt timp vei deveni dependent, jocul oferindu-ti o posibilitate de reluare infinita a actiunii.

Este tipul de joc care te tine legat de scaun ore in sir, fara a iti da seama macar cand timpul zboara. Unii oameni povestesc cum au inceput efectiv sa manance in fata monitorului, pe fuga, in timp ce erau cuprinsi cu totul in joc.

Din acest proiect de gaming, compania Riot Games a incasat miliarde de dolari, iar la momentul actual exista sute de site-uri pe internet unde utilizatorii practic isi vand conturile inregistrate in joc. Ba chiar exista si calculatoare pentru a calcula in functie de experienta jucatorului si de activitatea sa pe cont cat poate obtine pentru un astfel de account.

Dependenta este astfel mai mult decat justificata in randul jucatorilor. Ei petrec ore intregi in fata monitorului pentru a creste conturile in speranta ca le vor putea vinde pentru a se imbogati. Un astfel de cont poate ajunge sa coste chiar si cateva mii de euro.

Grand Theft Auto

Acest joc iti ofera optiunea de a explora in lumea virtuala toate lucrurile la care te-ai putea gandi in lumea reala. Poti sa faci absolut orice vrei, stand acasa in fata biroului, fara sa iti faci probleme. Poti fi cea mai periculoasa versiune a ta pe care ti-o poti imagina, sau poti fi cea mai buna versiune a ta.

Jocul construieste in jurul sau o lume foarte complexa si atat de mare cu foarte multe secrete, incat este aproape imposibil sa le gasesti pe toate. Tocmai asta te tine in priza mereu si te face sa actionezi incontrolabil, jucandu-te in continuare.

Acesta este unul dintre cele mai jucate jocuri de-a lungul timpului, adunand in fata monitoarelor peste 90.000 de jucatori intr-o singura ora, pe canalele de streaming online ale Rockstar.

Hearthstone

Un alt joc creat de compania Blizzard, un joc online, de carti. Este un joc de strategie pe ture, bataliile fiind intre 2 oponenti. Se pot colectiona carti rare, epice si legendare in acest joc, jucatorii devenind astfel mai puternici si mai buni. Ceea ce nu se urmareste insa, este faptul ca aceste pachete de carti se achizitioneaza cu bani reali. Aceasta optiune a generat profituri foarte mari pentru compania Blizzard o data cu lansarea acestui joc, iar pentru jucatori nu a insemnat decat o singura problema: dependenta nu a mai ajus sa fie doar fizica, ci mult mai daunatoare si la nivel financiar.

Acest joc a fost lansat pe data de 11 martie 2014 si este disponibil chiar si pe Android si IOS. In anul 2017 erau peste 70.000.000 de conturi inregistrate, iar acesta este inca popular chiar si in zilele noastre.

Counter-Strike

Este unul dintre cele mai vechi jocuri inca mentinandu-se in topuri, cu o pozitie foarte puternica. Este un shooter la care trebuie acordata foarte multa atentie. Mai ales atunci cand joci online, facand competitia mai interesanta cu prietenii sau cunoscutii tai.

Din 1999, cand a fost lansata prima varianta de Counter-Strike, acesta tine an de an topurile si a demarat in tromba in toate revistele de specialitate si pe toate forumurile, in ca de la lansare.

Ceea ce este si mai interesant, este faptul ca pe acest joc procentajul de jucatori adulti este mai mare decat cel al copiilor. Iata asadar ca acest joc a reusit imposibilul. Practic determina dependenta chiar si in cazul adultilor.

Acestea sunt principalele jocuri care la momentul actual tin zile si nopti in fata monitoarelor zeci de mii de tineri, din toate colturile lumii. Companiile care le-au creat profita de pe urma acestei activitati si castiga sume impresionante.

Doar din elementele vandute de catre fiecare companie pe platformele de profil: tricouri, cani personalizate sau figurine cu personajele din jocuri, reprezentantii au incasat milioane de dolari.

Specialistii spun ca in top 3 companii de gaming, procentele din incasari sunt inimaginabile, jocurile create de acestea depasind valoarea de piata de 350 miliarde de dolari. Doar Blizzard a vandut in anul 2019 jocuri in valoare de peste 12 milioane de dolari.