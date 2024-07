Încă șase canotori suceveni care au concurat recent la Paris, au obținut calificarea în finalele Jocurilor Olimpice.

Campioanele olimpice în exercițiu, suceveanca Ancuța Bodnar și botoșăneanca Simona Radiș s-au calificat cu al patrulea timp în finala probei de dublu vâsle feminin. Cu un finish formidabil, Bodnar și Radiș, care dețin și recordul olimpic al probei, au depășit pe ultimii 250 de metri echipajele Marii Britaniei și Norvegiei, câștigând a doua semifinală cu timpul de 6:51.41.

”Nu a fost cea mai bună cursă a noastră, dar am luptat până la ultima lovitură. Şi datorită acestui lucru am reușit să câștigăm și să le ajungem pe celelalte. După cum se știe, este o finală olimpică, sunt cei mai buni dintre cei buni acolo și toată lumea începe dintr-un punct și termină într-un punct”, a declarat suceveanca Ancuța Bodnar după cursa din semifinale.

În proba similară masculină, suceveanul Andrei Cornea și gorjeanul Florin Enache au prins in extremis un loc în finala olimpică, după ce au ocupat locul 3 în prima semifinală, cu timpul de 6:15.75 – ultimul calificabil.

Echipajul masculin de patru rame al României, compus din sucevenii Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mîndrilă și Ciprian Tudosă, s-a calificat la fotofinish în finala olimpică, după ce a ocupat locul 2 în recalificări cu timpul de 5.53.52, la 13 sutimi în spatele italienilor și la doar 7 sutimi în fața francezilor.

“A fost o cursă foarte bună, în ultimii ani am cam luat-o la sutimi și, aparent, de data aceasta, s-au întors aceste sutimi, le-am luat în barcă la noi. Uitându-ne pe timpii intermediari, am făcut fix ceea ce am antrenat acasă, am făcut o cursă perfectă. Vom analiza în continuare cu antrenorii graficul și ceea ce ar trebui să mai îmbunătățim pentru marea finală”, a spus Sergiu Bejan.

Colegul său de barcă Andrei Mândrilă a declarat că această calificare nu este întâmplătoare și că în spatele ei sunt ani de muncă. “A fost o cursă foarte strânsă, dar la noi a fost controlată de la început până la capăt… acel finiș miraculos de la 1.500. Noi asta am antrenat acasă și contează foarte mult și încrederea unul în celălalt, că te-ar putea ajuta la fel de mult. De acolo pleacă ‘miracolul’, de la încredere. Suntem o familie foarte mare, am făcut și spectacol în această zi. Toți colegii s-au descurcat foarte bine și sperăm ca în finală să ne descurcăm chiar mai bine și să facem o zi și mai frumoasă decât asta. Toate aceste rezultate se trag de la antrenamentele infernale de la Snagov, lunile, anii de muncă, toate se întâmplă cu un motiv. Nimic nu este întâmplător, așa cum spune și antrenorul nostru Antonio Colamonici, ‘Dumnezeu se află în detalii’”, a precizat Mândrilă.

La rândul său, Ciprian Tudosă a declarat că el și colegii săi vâslesc cu inima, “pentru că inima nu se oprește niciodată”.

“Nici nu am realizat că aveam strocul 50, puteam să ajungem și la 60 dacă asta ne cererea barca. Noi asta antrenăm, așa cum ne spune Antonio Colamonici mereu, să vâslim cu inima, pentru că inima nu se oprește niciodată. Mușchiul se blochează, asta se vede și la ceilalți. Ei încep în foarte mare forță, consideră că finișul contează doar să tragi mai tare. Nu, contează să fii mai rapid și atâta tot, să fii mereu într-un tandem cu barca. De aceea vin și cadențele acestea mari la noi, pentru că ne bazăm foarte mult pe inimă, lucrăm foarte mult pe cardiovascular, nu pe forță brută. De aceea suntem și atât de slăbuți, să zicem, dar foarte eficienți”, a explicat Tudosă.

Vicecampionul olimpic de la Tokyo 2020 de la dublu rame a menționat că în finală va fi o cursă mult mai spectaculoasă.

“Cursa de astăzi cred că a reprezentat cu adevărat ce înseamnă Jocurile Olimpice, să îți joci șansa până la final, până la ultima lovitură. Astăzi s-a întâmplat ca ultima lovitură să fie a noastră. A contat foarte mult că am închegat această echipă. Încrederea a fost până la final. Exact ce ați văzut astăzi aici, am antrenat zilnic la Snagov și știam că odată ce mă apropii de ultimul 500, acolo noi zburăm. De acolo, viteza este doar în mâinile noastre. Mă uitam pe timpii intermediari pe care i-am avut și ultimul 500 e mai tare cu o secundă și jumătate, ceea ce nu este puțin lucru. Cu siguranță, în finală va fi o cursă spectaculoasă, mult mai spectaculoasă decât ceea ce ați văzut astăzi, și abia o aștept”, a precizat canotorul originar din Rădașeni.

România are până acum cinci echipaje calificate în finalele A la JO 2024: dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame masculin, patru rame feminin și opt plus unu feminin. Nouă canotori din județul Suceava se regăsesc în aceste bărci.