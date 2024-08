Rădăuțeanca Mădălina Amăistroaie, singura reprezentantă a României la Jocurile Olimpice în proba de tir cu arcul, și-a încheiat participarea în competiție la finele săptămânii trecute. Sportiva în vârstă de 21 de ani a avut comportare meritorie, atingând faza optimilor de finală, acolo unde a fost învinsă de Suhyeon Nam, din Coreea de Sud, favorita cu numărul doi a întrecerii.

Mădălina Amăistroaie le eliminase pe parcurs pe israelianca Mikaella Moshe și pe Chiara Rebagliati, din Italia, numărul 9 mondial, fostă medaliată cu aur la World Games din 2022 şi cu bronz la individual şi pe echipe la Jocurile Europei 2023.

Acum trei ani, sportiva legitimată la CSM Suceava și CSU Cluj s-a clasat pe locul 33 la JO de la Tokyo, la debutul său olimpic.