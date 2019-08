Zece producători de jocuri video au promovat industria românească și ultimele tendințe autohtone în domeniu, la târgul internațional GamesCom, care a avut loc la Köln, în perioada 20-24 august. GamesCom este cel mai important eveniment anual din industria de gaming.

Creatorii de jocuri video din România au fost prezenți pentru a treia oară consecutiv la târgul din Köln, Germania. Anul acesta, cinci dintre companiile prezente au oferit, în zona entertainment a târgului, jocuri 100% românești, care au fost testate de sutele de mii de jucători din toată lumea care au vizitat GamesCom:

• Second Hand: Frankie’s Revenge, realizat de clujenii de la Rikodu, este un joc multiplayer cooperativ care te lasă să îți creezi propriul super-robot din tot felul de electrocasnice vechi și să pleci la luptă pentru a salva lumea de mașini și extratereștrii răufăcători. Second Hand: Frankie’s Revenge poate fi cumpărat pe platforma Steam în regim Early Access.

• Interrogation, este un joc puzzle intrigant, în care jucătorul intră în pielea unui detectiv ce interoghează suspecți și încearcă să afle adevărul de la ei. Studioul care l-a creat, Critique Gaming, este un start-up ce a beneficiat acum 2 ani de fonduri prin programul Start-up Nation și recent a primit o investiție de tip ”angel investment” de la un grup de investitori români, transformând studioul într-o societate pe acțiuni.

• Raiders of the Lost Island este un joc amuzant, parțial cooperative, care poate fi jucat cu toată familia (2-4 jucători). Acțiunea se desfășoară pe o insulă ce e pe punctul de a se inunda și trebuie să colaborezi pentru a construi o barcă ce poate salva pe toată lumea și, în același timp, trebuie să strângi mai multe comori de pe insulă decât ceilalți jucători. Din această vară, Raiders of the Lost Island poate fi achiziționat pe platforma Steam în regim Early Access.

• Bossgard – un joc de tip PVP (player vs. player) asimetric de 6 jucători, online și local, în care un ”Boss” controlat de un jucător se luptă cu echipe de Vikingi de toate națiile. Jocul e dezvoltat de Sand Sailor Studio din București, creatorii jocului Black: The Fall, și poate fi procurat de pe Steam pentru PC.

• A fost prezentat trailer-ul jocului Future Tribes, care va fi lansat de AMC Games în această iarnă. Future Tribes este un joc gratuit de tip MOBA (Multiplayer online battle arena) pentru iOS și Android. Jucătorul trebuie să aleagă 5 unități și să le arunce în luptă împotriva unităților inamice, într-un duel rapid, în timp real.

Alte cinci companii, Amber Studio, AMC Romania, Whyttest, Tractor Set Go și Those Awesome Guys , care se numără printre cele mai importante din domeniu, recunoscute deja și respectate la nivel internațional, au participat, în zona de business a târgului, la o serie de întâlniri B2B cu profesioniști internaționali din industria de gaming. Acestea au stabilit noi contacte și relații de colaborare cu parteneri internaționali, care le oferă condițiile pentru noi contracte și continuarea celor aflate în derulare.

Participarea României la târgul internațional ”GamesCom” 2019 a fost organizată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în colaborare cu Asociația dezvoltatorilor de jocuri video din România – RGDA prin Programul de Promovare a Exportului, cu un buget de 437.435 lei cu TVA.

irmele romanești participante sunt: Amber Studio SRL, AMC RO Studio SRL, Critique Gaming Studios SA, Last Tales SRL, Quantic Beans SRL, Rikodu SRL, Sand Sailor Studio SRL, Those Awesome Guys SRL, Tractor Set Go SRL, Whyttest SRL.

Anul acesta, la GamesCom au expus peste 1.100 de firme din 50 de țări, pe o suprafața de 218.000 mp.