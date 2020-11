John Legend, de 41 de ani, are o colecție neobișnuită. Artistul a fost inspirat chiar de soția lui, fotomodelul Chrissy Teigen, de 34 de ani, când a început să pună bazele acestei colecții. El are o avere de 75 de milioane de dolari și are dulapul plin de… halate. De ce strânge halate? Simplu: pentru că nevestei lui îi place cum îi șade cu capotul pe el, notează click.ro.

Cântărețul, în vârstă de 41 de ani, colecționează halate de câțiva ani buni. „Acasă, stau îmbrăcat în halat și chiar schimb de câteva ori halatele între ele de-a lungul unei zile. De obicei Chrissy este cea care îmi cumpără halate de ziua mea și de Crăciun, dar de vreo trei ani încoace am început să îmi cumpăr singur. Cred că am vreo cinci halate create numai de Tom Ford, în dulapul meu”, a declarat Legend, potrivit sursei citate.

