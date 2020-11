Johnny Depp s-a retras din franciza ‘Fantastic Beasts’ la cererea Warner Bros., informează contactmusic.com.

Controversatul actor, în vârstă de 57 de ani, l-a interpretat pe Gellert Grindelwald în filmul din 2016 – ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’, dar și în continuarea din 2018 – ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’.

Dar starul nu se va întoarce și în al treilea film din serie, pentru că studioul Warner Bros., i-a cerut să renunțe la rolul vrăjitorului Gellert, după ce a pierdut procesul de defăimare intentat tabloidului britanic ‘The Sun’, care a scris despre vedetă că şi-a bătut fosta soţie.

Într-o postare pe Instagram, Johnny Depp a scris, vineri, potrivit sursei citate: „Vreau să vă anunț că am fost rugat de studioul Warner Bros. să renunț la rolul Grindelwald din ‘Fantastic Beasts’, iar eu am respectat și am fost de acord cu acea cerere.”

Johnny Depp devenit celebru graţie unor roluri interpretate într-o serie de filme de mare succes, precum ‘Edward Scissorhands’ (‘Edward Mâini-de-foarfece’) şi cele din franciza ‘Pirates of the Caribbean’ (‘Piraţii din Caraibe’), dăduse în judecată News Group Newspapers, editorul tabloidului The Sun, şi pe unul dintre jurnaliştii acestuia, Dan Wootton, pentru un articol din 2018 în care se afirma că actorul a fost violent cu cea de-a doua soţie a lui, actriţa Amber Heard, în vârstă de 34 de ani. Tabloidul criticase totodată distribuirea starului hollywoodian în franciza cinematografică ‘Fantastic Beasts’.

Săptămâna trecută, Depp a pierdut procesul intentat tabloidului după ce un judecător de la Curtea Supremă din Londra a decis că acuzaţiile publicate de acesta erau „substanţial adevărate”.