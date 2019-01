Cătălina Grama (37 de ani) şi Paul Ipate (33 de ani) formează un cuplu pe scenă şi în afara acesteia. Povestea lor de dragoste este una de invidiat, rutina neavându-şi loc în cadrul cuplului. Jojo, căci aşa este supranumită actriţa, a dezvăluit care sunt secretele relaţiei prin intermediul unui mesaj emoţionant scris pe pagina personală a unui cont de socializare, potrivit click.ro.

Cătălina şi Paul formează un cuplu din anul 2014, dar nu au planuri de căsătorie.

Cătălina a dezvăluit, prin intermediul unui text sensibil, care sunt sentimentele pe care le trăieşte referitor la iubitul său cu patru ani mai tânăr. Ea a recunoscut că tocmai diferenţele dintre ei contribuie la stabilitatea cuplului, oferind o turnură specială poveştii de iubire care îi leagă. Mesajul este scris într-o notă glumeaţă, Jojo afirmând că îl lasă pe Paul să dezvăluie, la rândul său, ce fiinţă minunată are alături de el în fiecare zi, conform sursei citate.

