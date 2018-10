Simpatica actriţă Cătălina Grama sau Jojo (37 de ani) e gata de lansarea celui mai nou film al ei, „Pup-o, mă!”, care va avea premiera de gală pe 24 octombrie, notează click.ro.

„Timp de trei săptămâni am filmat la munte, în Apuseni, la Răchiţele, în rolul Doinei, o jurnalistă documentaristă, pentru filmul «Pup-o, mă!». Personajul meu e dur, dar la un moment dat descoperim că are şi o latură sensibilă. Am dormit la o pensiune, la 20 de minute de stâna unde am filmat. Îi arătam lui Akim poze cu oile, iar el acum e curios să vadă filmul. Am lăsat copiii cu părinţii noştri sau cu Paul, iubitul meu”, a povestit Jojo pentru Click!.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/jojo-s-antrenat-la-stana-inainte-de-pleca-la-asia-express