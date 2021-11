Muzicienii Jon Bon Jovi şi Bryan Adams au fost diagnosticaţi cu Covid-19, astfel că şi-au anulat apariţiile publice programate zilele acestea, notează click.ro.

Bryan Adams urma să cânte sâmbătă seară împreună cu Christina Aguilera, Mickey Guyton şi H.E.R. la gala Rock and Roll Hall of Fame, în semn de omagiu adus Tinei Turner, inclusă anul acesta în for.

El s-a retras din program în ultimul moment, scrie Variety, fiind testat pozitiv cu Covid-19 înainte de a ajunge la Cleveland pentru ceremonie. Locul lui a fost luat de starul country Keith Urban, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/jon-bon-jovi-si-bryan-adams-diagnosticati-cu-covid-19