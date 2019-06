In cel mai nou videoclip al sau, Jorge se lasa purtat de val si, cel mai probabil, atat caldura verii, cat si locatia, ii fac imaginatia sa zboare la cote maxime.

Prezenta celor patru modele frumoase il bulverseaza pe Jorge, fiind o persoana care intretine curatenia unui iaht din Miami, acesta incepe sa viseze ca este vasul lui si se distreaza de minune cu fetele sexy pe ritmurile latino ale piesei.

“Danza” e un single un pic atipic, versurile acestuia fiind in spaniola, in engleza, dar si in romana, prin intermediul caruia Jorge intentioneaza sa ne demonstreze ca indiferent in ce limba vorbim, dragostea se exprima intr-o limba universala.

Link videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=nvclv1AEOZE