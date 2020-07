Cifra de afaceri înregistrată de JTI în 2019 pentru cele două entități cu care își desfășoară activitatea în România, JTI Trading și JTI Manufacturing, depășește 5,4 miliarde lei (1,1 miliarde euro), în creștere cu 12,5% față de anul precedent. 78% din cifra de afaceri, și anume 4,2 miliarde lei reprezintă sume virate la stat: accize, TVA și alte taxe, în creștere cu 27% față de 2018.

Profitul celor două entități JTI în 2019 este de peste 543 milioane lei, în creștere față de 2018 cu 13,5%.

„2019 a fost un an bun pentru că nu s-au înregistrat schimbări neașteptate ale cadrului de reglementare, iar calendarul de accizare a fost respectat, fiind ajustat doar pentru a răspunde cerințelor exprese ale Directivei europene privind taxarea produselor din tutun. Datorită acestui context legislativ și fiscal predictibil și stabil, dar și eforturilor susținute ale autoritățior de aplicare a legii, care au continuat să deruleze acțiuni de combatere a contrabandei, nivelul mediu al pieței negre anul trecut a fost sub 14%. Vom fi și în acest an alături de Vama Română și Poliția de Frontieră, prin programele de sprijin, precum și prin campaniile publice anti-contrabandă. Sperăm ca la finele anului 2020 să putem raporta rezultate cel puțin la fel de bune. Pe durata pandemiei, nu am disponibilizat și nu am trimis în șomaj tehnic niciun angajat dintre cei peste 1.200 oameni care lucrează în sediul central, în fabrică și în birourile de vânzări din țară. Am plătit taxele, salariile, ne-am protejat oamenii și am continuat să muncim. În speranța că politica fiscală și cadrul de reglementare vor rămâne stabile și predictibile, iar piața legală nu va fi disturbată, dorim să investim în continuare în România, să fim un angajator de top și un partener de nădejde pentru autorități”, a declarat Evgeny Nikolsky, General Manager JTI România, Moldova și Bulgaria.

JTI este una dintre primele companii multinaționale care au început să producă în România. Circa 70% din producția fabricii din București merge la export, JTI Manufacturing fiind considerată un centru de excelență în cadrul grupului, pentru calitate în execuție și eficiență.

România este al treilea producător european de țigarete, iar valoarea totală a exporturilor de tutun brut și prelucrat în 2019 a fost de 948,4 milioane euro, tutunul având o contribuție pozitivă la balanța comercială a României de aproape 600 de milioane euro.

Conform ultimei execuții bugetare anunțate, veniturile provenite din accizele pentru produsele din tutun au crescut în prima parte a anului cu peste 18% (de la an la an), ceea ce înseamnă că sectorul tutunului este unul dintre cei mai solizi contribuabili la bugetul statului.