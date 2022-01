JTI se află pe primul loc în evaluarea realizată de Top Employers Institute pentru 23 companii din România. JTI a fost recertificată Top Employer pentru al nouălea an la rând, fiind astfel recunoscută pe termen lung pentru practicile referitoare la oameni, cultura organizațională și condițiile excelente de muncă.

„Această certificare reprezintă încă o dovadă a adaptabilității și capacității de a identifica noi modalități de lucru în aceste vremuri fără precedent, precum și a determinării de a face ceea ce trebuie față de angajații noștri și față de societate. În această perioadă, am pus siguranța celor peste 1.200 de angajați în centrul preocupărilor noastre. Totodată, am continuat să împărtășim succesul cu comunitatea, sprijinind sectorul cultural, unul dintre cele mai afectate de pandemie. Am continuat, de asemenea, să fim un partener pe care statul s-a putut baza. În primele nouă luni ale anului 2021 am plătit taxe de peste 4,2 miliarde lei, cu circa 20% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din 2020. Dacă politica fiscală și cadrul de reglementare vor fi predictibile, iar contrabanda se va menține la sub 10%, vom putea și pe viitor să creștem contribuția la buget și să ne protejăm angajații”, a declarat Evgeny Nikolsky, General Manager JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

„Sunt mândru să lucrez într-o companie care este angajator de top în România. Și, încă și mai mândru, să conduc fabrica din România, care este foarte apreciată în cadrul grupului JTI datorită calității produselor și excelenței în execuție. JTI Manufacturing este prima companie din România certificată 5S Best in class, un principiu de bază al sistemului de management Kaizen, bazat pe îmbunătățire continuă. Circa 75% din produsele fabricate în București merg la export. Anul trecut, am demarat un program de investiții de 60 milioane de euro pentru modernizarea capacităților de producție și, ca urmare, fabrica noastră va juca un rol important în aprovizionarea piețelor din Uniunea Europeană cu produse JTI. Toate acestea sunt rezultatul eforturilor extraordinare ale oamenilor, spiritului lor de echipă și a dedicării lor în îndeplinirea obiectivelor. Le mulțumesc tuturor!”, a adăugat Jamie Dunlop, Factory Lead, JTI Romania.

„Ne-am stabilit obiective ambițioase pentru practicile referitoare la oameni și acest premiu vine să confirme că am reușit să le îndeplinim. JTI Romania va continua să se concentreze pe starea de bine a angajaților, pe dezvoltarea personală și profesională, adaptând și îmbunătățind mediul de lucru, fie la birou, fie acasă. Aceste programe vor consolida statutul JTI ca Top Employer în România. Suntem hotărâți ca în anii care urmează să creștem sprijinul și interacțiunea cu oamenii cu potențial de creștere. Cei care ne-ar putea fi colegi sunt invitați să-și atingă adevăratul potențial, să beneficieze de oportunitățile de carieră la nivel național și internațional și, nu în ultimul rând, să fie parte din cultura noastră organizațională, pe care o considerăm extraordinară”, a spus Vaida Vegelyte, People & Culture Director JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

La nivel global, JTI a fost recunoscută unul dintre cei doar 11 Angajatori de Top. Compania este Angajator de Top în 66 de țări în toată lumea.

„Este o onoare să fim din nou certificați de Institutul Top Employers. Oamenii noștri sunt în centrul a tot ceea ce facem, de aceea scopul nostru este să le oferim cel mai bun mediu de lucru posibil. Pentru noi, este foarte important să le oferim celor 40.000 de colegi oportunitatea de a se dezvolta, precum și condițiile optime și sprijinul pentru a-și atinge potențialul”, a precizat Howard Parks, JTI’s Senior Vice President, People & Culture.

Institutul Top Employers este o autoritate globală care certifică excelența condițiilor de muncă pe care angajatorii le asigură oamenilor. Înființat cu 30 de ani în urmă, Institutul Top Employers a certificat 1.691 de organizații din 120 de țări și regiuni, totalizând peste 7 milioane de angajați.

JTI și-a început activitatea în România în 1993 (ca R.J. Reynolds), și a fost una dintre primele companii multinaționale care a investit pe plan local. JTI se implică activ în comunitate: compania este partener al Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), al TIFF, al „Turneelor de poveste” – serie de turnee muzicale în orașele mici, al Festivalului SoNoRo și sponsor oficial al Gigi Căciuleanu Romania Dance Company. Fiind unul dintre cei mai importanți investitori japonezi în România, JTI sprijină Grădina Japoneză din Herăstrău, Căsuța de Ceai din Muzeul Național de Artă și Centrul de Studii Româno-Japoneze din cadrul Universității Româno-Americane. „Întâlnirile JTI”, eveniment lansat în anul 2000, a devenit un brand cultural național în dansul contemporan. Compania susține, din anul 2000, Bursele JTI pentru Jurnaliști, fiind de asemenea partener al Burselor EuropaFM și Internship 2.0. Din 1998, se desfășoară programul Seniorii JTI, prin care 45 de vârstnici din Sectorul 2 primesc zilnic alimente și medicamente, iar de-a lungul anilor compania a colaborat și colaborează cu Samusocial, Ateliere fără frontiere, ARC, SoSiSeSa și alte organizații neguvernamentale, sprijinind proiecte sociale prin care sunt susținute persoane din categorii defavorizate în diverse zone ale țării.

JTI este unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun și produse pentru vapat, cu operațiuni în peste 130 de țări. Cu sediul la Geneva, Elveția, JTI are peste 40.000 de angajați, fiind membră a grupului Japan Tobacco. Pentru mai multe informații, vizitați www.jti.com.