JTI România extinde rețeaua de distribuție a țigaretelor electronice Logic Compact în 12 orașe din țară, după ce produsul a fost lansat în ianuarie, într-o serie de magazine din București și online. Începând din iunie 2019, țigaretele electronice din portofoliul JTI România vor fi disponibile în peste 1.200 puncte de vânzare din București, Cluj, Timișoara, Constanța, Iași, Craiova, Oradea, Sibiu, Brașov, Bacău, Galați, Brăila și Ploiești.

JTI este prima companie multinațională de tutun care a intrat pe piața locală a produselor cu potențial de risc redus în segmentul țigaretelor electronice, diferențiindu-se astfel de competitori, care au optat pentru produse cu tutun încălzit.

„Produsele cu potențial de risc redus reprezintă o oportunitate pentru noi toți. Ne-am îndreptat în această direcție, vrem să investim și să dezvoltăm acest segment și de aceea am lansat Logic Compact în urmă cu jumătate de an. Suntem foarte mulțumiți de rezultatele obținute până acum de Logic Compact. Țigareta electronică din portofoliul JTI a fost foarte bine primită de consumatorii adulți, așadar am decis să extindem rețeaua de distribuție a Logic Compact înalte 12 mariorașe, înafară de București. Vom continua să creștem brandul și să investim în această categorie.”, a declarat Mark Rock, General Manager JTI România, Moldova și Bulgaria.

România a fost a doua țară, după Marea Britanie, în care JTI a lansat Logic Compact. În prezent, produsul este deja disponibil în 12 țări.

Logic Compact este un dispozitiv de tip „închis”, ușor de folosit, cu capsule care nu necesită reumplere.Atât capsula, cât și încărcătorul se atașează magnetic la dispozitiv. Pe lângă culorile metalizate în care produsul a fost disponibil la data lansării (Slate Grey, Steel Blue, Rose Gold), acum există noi variante de culoare, în ediție limitată: Scarlet Red, Emerald Green și Champagne Gold.

Capsulele cu lichid cu nicotină Logic Compact respectă cele mai înalte standarde de calitate și siguranță și sunt disponibile în patru variante: Tobacco, Menthol, Berry Mint și Cherry.

Lichidul cu nicotină din capsulele Logic Compact este produs în Uniunea Europeană.

Un raport al Agenției de sănătate publică (Public Health England), din cadrul Departamentului pentru sănătate și protecție socială din Marea Britanie a confirmat, pe baza dovezilor științifice disponibile, că țigaretele electronice au un potențial de risc redus. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684963/Evidence_review_of_e-cigarettes_and_heated_tobacco_products_2018.pdf

JTI este membră a Grupului Japan Tobacco (JT), unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun. Compania are operațiuni în peste 130 țări și deține Winston, marca numărul doi la nivel global, precum și Camel, înafara SUA. Prin Logic, JTI este, de asemenea, un jucător major pe piața țigaretelor electronice. Cu sediul la Geneva, Elveția, JTI are peste 45.000 de angajați. În România, compania a aniversat în 2018, 25 de ani de când este prezentă pe piață. Pentru mai multe informații, vizitați www.jti.com.