JTI a primit astăzi premiul Ministrului de Externe al Japoniei pe 2021. Textul semnat de către Motegi Toshimitsu, Ministrul de Externe al Japoniei, arată că premiul este acordat JTI „cu profund respect, pentru contribuția extraordinară la prietenia și bunele relații între Japonia și alte țări, prin eforturile de promovare a culturii japoneze în România”. Diploma a fost înmânată de către E.S. dl. Hiroshi Ueda, Ambasadorul Japoniei în România lui Evgeny Nikolsky, General Manager JTI România, Moldova și Bulgaria, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul JTI din București.

„Premiul Ministrului Afacerilor Externe al Japoniei se acordă de către Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei persoanelor și organizațiilor care au contribuit în mod semnificativ la promovarea prieteniei și a bunelor relații între Japonia și alte țări, în semn de recunoaștere și apreciere a realizărilor acestora. JTI a sprijinit în calitate de sponsor o serie de evenimente culturale japoneze, mai mari sau mai mici, desfășurate în România începând cu anul 2002, când compania a început să colaboreze cu Ambasada pentru organizarea unor manifestări care să marcheze 100 de ani de la primele contacte diplomatice japonezo-române. Pentru a aminti doar câteva dintre proiectele sprijinite de JTI, enumerăm amenajarea căsuței de ceai din incinta Muzeului de Artă al României, renovarea Grădinii Japoneze din Parcul Herăstrău și sprijinul acordat trupelor de teatru din Japonia, care au susținut spectacole în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. JTI este, totodată, sponsor al Centrului de Studii Româno-Japoneze “Angela Hondru” al Universității Româno-Americane din București și al Clubului de Kendo și Iaido Sam-Sho din Timișoara, sprijinind activitățile culturale legate de Japonia și fiind o prezență indispensabilă pentru evenimentele de promovare a culturii japoneze, organizate în România. Drept recunoaștere a realizărilor JTI de până acum, sunt încântat să vă înmânez astăzi Premiul Ministrului Afacerilor Externe al Japoniei și doresc să îmi exprim profunda recunoștință pentru tot sprijinul dumneavoastră”, a declarat E.S. dl. Hiroshi Ueda, Ambasadorul Japoniei în România.

„Sunt profund onorat și recunoscător pentru că JTI România a fost aleasă de Ministrul japonez al Afacerilor Externe pentru a primi această recunoaștere. Sunt mândru să accept acest premiu în numele tuturor colegilor mei. Ultimii doi ani au fost dificili pentru noi toți, din cauza pandemiei. Dar echipa noastră de peste 1.200 angajați a continuat să muncească și să se adapteze noului context. Suntem unul dintre cei mai mari investitori japonezi de pe piață. Așadar, am urmat modelul 4S al companiei mamă JT, potrivit căruia consumatorii, acționarii, angajații și societatea stau în centrul a tot ceea ce facem. Pe baza acestui model, am căutat să îmbogățim societatea, aducându-i pe români mai aproape de cultura și civilizația japoneză. Astfel, am sprijinit numeroase inițiative de promovare a culturii japoneze în România, și întotdeauna în acest demers i-am avut alături pe partenerii noștri de la Ambasada Japoniei. Sunt convins că acest parteneriat solid va continua pe viitor, reprezentând o bază pentru următoarele proiecte și programe pe care le vom derula împreună”, a declarat Evgeny Nikolsky, General Manager JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

„Primim acest premiu într-un moment cu valoare de simbol. În 2021, România și Japonia au aniversat centenarul relațiilor diplomatice dintre cele două țări. În acest an, România va semna Parteneriatul strategic cu Japonia, care este cel mai important investitor asiatic în țara noastră. Am convingerea că o piatră de temelie a acestui Parteneriat strategic este reprezentată de relațiile culturale excelente dintre Japonia și România. Japonia este printre cei mai importanți parteneri ai Festivalului de Teatru de la Sibiu, care a găzduit anul trecut, cu sprijinul JTI, o expoziție despre ia românească și chimono, veșminte tradiționale care au cucerit lumea. Sperăm să putem prezenta această expoziție și la Tokio. Recent, am participat la deschiderea primei expoziții de stampe japoneze din era Meiji organizată în România. Acest premiu vine să certifice că împreună cu Ambasada Japoniei, contribuim la construirea unui nou început în relațiile dintre România și Japonia”, a adăugat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

După ceremonie, E.S. dl. Hiroshi Ueda, a vizitat fabrica JTI din România. Anul trecut, JTI Manufacturing a anunțat o investiție de 60 de milioane de euro în următorii trei ani pentru modernizarea capacităților de producție. În momentul de față, circa 75% din producția fabricii din București, este exportată în aproximativ 50 țări.

JTI este una dintre primele companii multinaționale stabilite local, încă din 1993 și a investit până acum în România peste 250 milioane de euro.

JTI are peste 1.200 de angajați în sediul din București, fabrică și birourile de vânzări din toată țara, și este Angajatorul numărul unu în România, potrivit evaluării realizate de Top Employers Institute, care include 23 companii pe plan local.

