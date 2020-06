Echipa de handbal masculin CSU din Suceava este singura din municipiu care se mai luptă pentru a nu pierde total ce a realizat în acest sezon competițional. Dacă la volei și rugby nu există un obiectiv pentru acest campionat și toată lumea se gândește déjà la sezonul viitor, iar la fotbal situația este complicată și nu depinde de rezultate de pe teren, la handbal sucevenii se vor bate pentru promovarea în Liga Națională în luna iulie.

Jucătorii și conducerea tehnică a grupării sucevene așteaptă o ședință a celor care investesc în CSU la care vor participa și Primarul Ion Lungu și rectorul USV, Valentin Popa, pentru a vedea drumul pe care se va merge.

”Așteptăm cu interes o întâlnire a Consiliului de Administrație cu participarea domnului primar Ion Lungu și a domnului rector al USV, Valentin Popa, pentru a ști pe ce ne vom putea baza în continuare. Noi suntem pregătiți pentru a ne lupta pentru atingerea obiectivului propus, promovarea în Liga Națională.

Trebuie să menționez faptul că va fi extrem de dificil de îndeplinit condițiile impuse pentru antrenamente și pregătire centralizată. Așa știm de la FRH că avem o perioadă de 30 de zile de pregătire până la turneul de promovare. Sper să ne descurcăm pentru că am muncit mult și ne dorim să revenim acolo unde handball sucevean a fost și merită.

Am avea nevoie și de o întăriere, dacă putem spune așa, a lotului de jucători dacă dorim să participăm cu șanse reale la turneul pentru promovare, mai ales că sunt jucători care termină contractele la data de 1 iunie.

Căutăm handbaliști cu experiență, dar e greu de găsit jucători români buni la această oră, în condițiile în care Federația a anunțat că nu va retrograda nici o echipă din Liga Națională și va mări numărul de competitoare din primul eșalon. Probabil vom fi nevoiți să ne orientăm pe piața externă. Oricum, situația este delicată, venim după atâta timp de inactivitate și nici măcar nu știm cu exactitate când va avea loc turneul final. Încă nu am reluat antrenamentele specifice în aer liber. Mi-e frică și de accidentările care pot să apară după o perioadă de inactivitate îndelungată, mai ales că la turneul final vom fi nevoiți să disputăm multe meciuri cu încărcătură în zile consecutive. Or la handbal consumul fizic este foarte mare”, a declarat antrenorul celor de la CSU Suceava, Adrian Chiruț.