Judecătorii Curții de Apel Brașov încep vineri, 18 iunie, dezbaterile în dosarul retrocedării ilegale a 43.227 hectare de pădure de stat administrate de Direcția Silvică Bacău, urmând să intre în pronunțare în acest caz complex, după ce a fost administrat probatoriul.

Soarta a unui sfert din suprafața împădurită a județului Bacău, cu o valoare estimată la peste 300 milioane de euro, va fi hotărâtă de un judecător specializat în infracțiuni de corupție, așa cum a hotărât Curtea Constituțională a României, prin decizia sa controversată din 3 iulie 2019, iar instanța urmează să se pronunțe dacă faptele reținute în rechizitoriul înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție de Direcția Națională Anticorupție în ianuarie 2015 sunt sau nu dovedite.

Curtea de Apel Brașov rejudecă pe fond dosarul retrocedării ilegale a celor 43.227 hectare împădurite, drept efect al Curții Constituționale, iar începând cu februarie 2020 s-au readministrat o serie de probe, respectiv au fost reaudiați o serie de martori, s-a efectuat o expertiză criminalistică, s-au audiat înregistrări, s-au luat declarații unor inculpați, dar au fost declarate nule, pe baza unei alte decizii ale Curții Constituționale a României, interceptările convorbirilor, mesaje sau înregistrări ambientale obținute de procurori cu sprijinul Serviciului Român de Informații.

Menționăm că juriștii Direcției Silvice Bacău și ai Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, deși au formulat cerere de constituire ca parte civilă, au fost scoși în afara cadrului procesual, în iunie 2020, ca de altfel și procurorii DNA.

Reamintim că în anul 2018 președintele completului de judecată din cadrul Tribunalului Covasna, care a retrocedat ilegal cele 43.227 hectare de pădure, a fost condamnat de către judecătorii Înaltei Curți de Casație si Justiție la pedeapsa închisorii de 3 ani, însă în urma efectului nefast al deciziei Curții Constitutionale a României, soluția de condamnare cu executare pentru luare de mită a fost anulată de către completul de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție și întregul dosar a fost trimis în rejudecare.

Dosarul de corupție a ajuns la Curtea de Apel Brașov, ca urmare a faptului că inculpații cu înalte funcții de demnitari publici au renunțat la acestea, pentru a nu mai fi judecați de către Înalta Curte de Casație si Justiție.

Deși cererea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și a Direcției Silvice Bacău de constituire ca parte civilă în dosar a fost respinsă de Curtea de Apel Brașov în data de 26 iunie 2020 motivat de faptul că statul este reprezentat de Ministerul Finanțelor, sperăm într-o judecată corectă, în care probele existente în cele 63 (LXIII) dosare anexate de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov să fie analizate obiectiv, inclusiv probele propuse prin termenul Ministerul Finanțelor Publice la termenul din 24 iulie 2020.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva își exprimă speranța că acest proces reprezintă o șansă pentru menținerea în patrimoniul statului a celor 43.227 hectare păduri de stat și mizează pe profesionalismul reprezentanților Ministerului Public și cei ai Ministerului Finanțelor Publice care, în urma scoaterii juriștilor instituției noastre din cadrul procesual, au apărat interesele și patrimoniul statului român în fața Curții de Apel Brașov.