Federatia Europeana a Camerelor de Comert Bilaterale va aduce la cunostinta organizarea Simpozionulului Economic International – “Crestere economica si stabilitate financiara”, Moldova 2021.

Acest simpozion economic va avea loc in data 20 aprilie la Bacau, respectiv 21 aprilie la Suceava fiind organizat in parteneriat cu Consiliul Judetean Suceava, Consiliul Judetean Bacau si Primariile Municipiilor de resedinta ale celor doua judete, cu care suntem in discutii avansate.

In cadrul simpozionului economic avem confirmarea participarii mai multor misiuni diplomatice dintre care Ambasadorul Palestinei, Ambasadorul Belarusului, consilierii economici ai Rusiei, Olandei, Kuweitului. Totodata avem si confirmarea participarii mai multor antreprenori și companii din mai multe sectoare de activitate din zona Moldovei.

In cadrul acestui simpozion economic misiunile diplomatice vor fi oaspetii Inaltpreasfintitului Ioachim Arhiepiscopul Romanului si Bacaului, la sediul Arhiepiscopiei din Roman, in data de 21 aprilie, ora 10:30.