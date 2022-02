Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că începând de astăzi Consiliul Județean Botoșani face parte din Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava – Botoșani. Aceasta după ce la Consiliul Judeţean Suceava a avut loc o întâlnire de lucru la care a participat președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur și președintele CJ Botoșani, Doina Federovici. La discuție au mai fost prezenți administratorul public al judeţului Suceava, Irina Vasilciuc, administratorul public al judeţului Botoșani, Cristian Nistor, Mihai Dimian, prorector al Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est și reprezentanți ai Camerei de Comerţ și Industrie Suceava, și ai Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani.

„Astăzi și Consiliul Judeţean Botoșani a fost primit oficial în Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani, asociație din care fac parte și mai multi agenți economici din județele Suceava și Botoșani”, a declarat Gheorghe Flutur. El a precizat că în cadrul ședinței i-a informat pe cei prezenți despre proiectele depuse. „Am stabilit ca pe data de 4 martie, la Suceava, să aibă loc următoarea întâlnire de lucru la care să participe operatori aerieni pentru a discuta despre transportul de mărfuri– cargo.

De asemenea am discutat despre aderarea Consiliului Judeţean Suceava la asocierea Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) „Țara de Sus”, organism creat de Consiliul Județean Botoșani la care participă o serie de unităţi administrativ-teritoriale județele din Botoșani, Suceava și Iași. Dorim, astfel, ca și Consiliul Judeţean Suceava să facă partea din această asociere pentru a putea fi eligibili pe viitoare programe europene. Coordonatorul din partea CJ Suceava va fi Administratorul Public al Judeţului Suceava, Irina Vasilciuc”, a mai declarat Gheorghe Flutur.