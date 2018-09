Județene Suceava și Cluj vor lansa, la începutul lunii octombrie a.c., o nouă marcă intitulată „Produs de România”. Cel care a făcut anunțul a fost președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la întâlnirea pe care a avut-o, la Suceava, cu reprezentanții Destinațiilor de Excelență EDEN din România. De precizat că municipiul Suceava a primit titulatura Destinație Europeană de Excelență la concursul organizat anul trecut. Gheorghe Flutur a precizat că obținerea acestei titulaturi se datorează în special numărul mare de investiții făcute în județ, atât în turism, dar și în alte domenii. „Roadele le culegi dacă eşti consecvent cu aceste investiţii. Viaţa mi-a arătat că dacă eşti consecvent cândva vine şi nota bună”, a spus Flutur. El a arătat că în județul Suceava sunt mai multe povești de succes, cum ar fi Spitalul Județean Suceava sau Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. „Dar perla noastră cu care ne mândrim este domeniul turismului. Mai este mult de făcut, dar secretul este abilitatea cu care îi iei parteneri pe agenţii care fac turism. Dacă se reuşeşte să-i convingi să se unească în asocieri şi să luptăm împreună avem numai de câştigat. Și vreau să spun că aici noi mai avem o poveste frumoasă de succes, Asociaţia Produs în Bucovina, înfiinţată în primul meu mandat de președinte al Consiliului Județean Suceava”, a spus șeful administrației Județene.

El a amintit că după același model a fost înființată și Asociația „Produs de Cluj”. El a precizat că în perioada 5 – 7 octombrie, Suceava și Clujul vor lansa împreună marca Produs de România, alături de care sunt invitate să se asocieze și celelalte Consilii Județene din țară. „Este o marcă pentru a ne vinde vindem produsele noastre. Şi când spun produs nu spun doar gastronomie, doar mâncare. Am organizat anul acesta o amplă acțiune de promovare a Bucovinei la Viena, în capitala Austriei. Și secretul nostru acolo a fost că am prezentat un tablou cu patru piloni. Primul a fost gastronomia care parcă ademeneşte mai uşor, al doilea a fost oferta turistică și al treilea au fost meşteşugarii. Şi a urmat partea de folclor autentic. Toate acestea într-un tabloul frumos, foarte atractiv, care are de toate”, a explicat Gheorghe Flutur.

El a precizat că și celelalte Destinații de Excelență din România s-ar putea alătura acestui noi concept „Produs de România”.

Gheorghe Flutur a amintit că în perioada 20-23 septembrie 2018, Consiliul Județean Suceava a organizat un infotur de promovare turistică a Bucovinei, cu prilejul „Întrunirii Destinațiilor EDEN din România”, acțiune stabilită a se derula în municipiul Suceava, destinația winner (locul I) din cadrul concursului Eden 2017.

Infoturul, la care au participat atât reprezentanți ai Ministerului Turismului – organizatori ai proiectului EDEN în România, cât și ai destinațiilor EDEN din țară, precum Șcheii Brașovului și Brașovechi, Țara Făgărașului, Țara Chioarului, Ținutul Neamțului, Mărginimea Sibiului, Parcul Natural Apuseni, Parcul Natural Lunca Mureșului, Sighetu Marmației și reprezentanți ai Asociației de Promovare și Dezvoltare Turistică Neamțeană „Valea Ozanei”, a constituit nu numai un prilej de a se efectua schimburi de bune practici între destinațiile EDEN, ci și o oportunitate pentru promovarea atât a municipiului, cât și a județului Suceava.

Programul infoturului a inclus vizite la obiective turistice din municipiu, precum Muzeul de Istorie, Hanul Domnesc, Cetatea de Scaun a Sucevei, dar și la obiective din județ, respectiv: Mănăstirea Voroneț, Muzeul Oului din Vama, Muzeul Etnografic și Muzeul Ouălor din Ciocănești. Pe lângă aceste vizite, participanții la infotur au avut ocazia de a descoperi îndeaproape frumusețile naturale ale Bucovinei, prin parcurgerea Transrarăului și urcarea la punctul de belvedere „Piatra Șoimului”, dar și prin parcurgerea unui traseu de easy rafting pe Bistrița, de la Chiril. Ultima seară a fost dedicată participării la Festivalul „Oktoberfest în Est” și la Târgul de toamnă „Produs în Bucovina”, ambele desfășurate în parcul Ariniș, din Gura Humorului.