În perioada octombrie 2017 – iunie 2018, echipa “Let`s Do It, Romania!” a desfășurat “Let`s Get Green!”, cea mai complexă competiție națională dedicată unităților de învățământ, cu scopul de a promova un comportament responsabil față de mediu.

Premiul cel mare al concursului, o transformare a școlii câștigătoare în valoare de 15.000 de euro, ajunge la școala gimnazială Doba din Satu Mare. O mențiune în valoare de 2250 euro a ajuns la școala gimnazială Mihail Sadoveanu din Fălticeni.

Au fost acordate 2 premii II, în valoare de 10.000 de euro fiecare, 3 premii III, în valoare de 7500 euro fiecare și 3 mențiuni, în valoare de 2250 euro fiecare. Premiile au fost oferite de Kaufland România.

De asemenea, Green Point Management acordă un premiul special în valoare de 5000 euro pentru mobilizare deosebită la nivel de colectare. Lista câștigătorilor este disponibilă pe letsgetgreen.ro.

Valoarea totală a premiilor acordate se ridică la 69 250 euro. Premiile vor fi utilizate pentru a oferi elevilor din unitățile de învățământ participante condiții mai bune de învățare, în funcție de nevoile specifice ale acestora.

“Suntem convinși că experiențele trăite în cadrul proiectului de elevii, părinții și profesorii din toate școlile participante, lecțiile învățate și contribuția adusă la crearea unei noi generații de cetățeni mai responsabili față de natură, însumează un câștig la fel de valoros precum premiile materiale ale concursului.

Remarcăm mobilizarea și capacitatea de organizare exemplară de care toate școlile participante au dat dovadă, depășindu-ne cu mult așteptările, câștigând astfel toată admirația noastră. Am demonstrat că deșeurile au valoare, pot fi colectate separat și există dorință și implicare pentru ca România să progreseze la capitolul colectare și reciclare. Mulțumim tuturor pentru munca depusă și sperăm că vor continua să pună în aplicare deprinderile dobândite în urma proiectului.” a declarat Andrei Coșuleanu, Project Manager “Let’s Get Green!”.

Let`s Get Green! a implicat la nivel național 129 484 de elevi și părinți. Aceasta a inclus:

Activități de formare pentru profesori – 2410 de cadre didactice , din toate județele țării, au participat la sesiuni de formare în domeniul protecției mediului

, din toate județele țării, au participat la sesiuni de formare în domeniul protecției mediului profesorii au susținut, mai departe, cursuri de educație ecologică pentru 53 487 elevi din toate județele

39 197 părinți au fost implicați în activități de educare dedicate lor

au fost implicați în activități de educare dedicate lor 90 287 elevi implicați în total într-una din activitățile proiectului

într-una din activitățile proiectului Campanie de colectare selectivă acasă – 468 717 kg de ambalaje si 167 580 kg de DEEE-uri si baterii , echivalentul a 122 de camioane au fost colectate cu ajutorul partenerilor Green Point Management și Ecotic.

si , echivalentul a 122 de camioane au fost colectate cu ajutorul partenerilor Green Point Management și Ecotic. Au fost plantați 13 553 puieți, pe o suprafață de 16 hectare, echivalentul a 23 de stadioane ca Arena Națională din București. Tot în cadrul activităților “Let`s Get Green!”, elevii și profesorii au plantat 22 400 plante, au creat 330 mp de sere cu legume și au construit 440 de mp de grădini verticale.

La nivelul județului Suceava, au fost implicate 16 școli. 4214 de elevi, 84 de profesori și 1643 de părinți au luat parte la activități de formare, au fost colectate 27 609 de kg de ambalaje și 5440 kg de deșeuri electronice, 1003 flori și 1482 de puieți au fost plantați.

“La Kaufland ne afirmăm constant angajamentul față de oameni, comunități si mediu. În ceea ce privește educaţia ecologică, suntem de părere că aceasta trebuie să înceapă din fragedă copilărie, contribuind astfel la formarea unui comportamen atent şi corect faţă de natură. Let’s Get Green! ne-a entuziasmat atât de mult deoarece este un proiect de educație pentru viitor și se potrivește perfect cu strategia noastră de CSR, care urmărește îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor pe termen mediu și lung. Să felicităm împreună câștigatorii Let’s Get Green!” a declarat Anna Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

“Din toamnă, în comuna noastră se vorbește doar despre ecologizare și colectare. Începând de la elevul din clasa pregătitoare până la primari, consilieri locali, toți ne-au fost alături. Le-am promis părinților și elevilor că vom hotârî împreună ce vom face cu premiul. A fost o muncă titanică, acum simțim toată satisfacția, toată mulțumirea.” au declarat reprezentanții școlii câștigătoare.

518 școli din toată țara au participat în competiția care a durat 9 luni. Detalii despre proiect precum și punctajul obținut de școli sau imagini de la activități sunt disponibile pe platforma letsgetgreen.ro.

“Let’s Get Green!” este organizat de echipa “Let`s Do It, Romania!” și este realizat cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Kaufland România, Green Point Management și Ecotic.

“Let`s Do It, Romania!“ este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și până în prezent, “Let`s Do It, Romania!“ a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50 000 de elevi și părinți în proiecte de educație ecologică. “Let`s Do It, Romania!“ este parte din comunitatea internațională “Let`s Do It, World!“.

Despre Kaufland România: Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1270 de magazine în 7 țări și o rețea de 119 magazine în România. Programele de responsabilitate socială reprezintă o componentă cheie în strategia companiei. În anul 2017, Kaufland România a investit în proiecte pentru dezvoltarea comunității locale peste 4.4 milioane euro, sprijinind peste 150 de proiecte de CSR. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Cea mai mare parte a proiectelor noastre de CSR sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale. Pe lângă educație, sprijinim proiectele dedicate protecției mediului înconjurător și pe cele care au ca obiectiv promovarea unui stil de viață sănătos prin intermediul activităților sportive și adoptarea unei nutriții echilibrate. Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.kaufland.ro.

