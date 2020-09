Grupul de Comunicare Strategică a transmis că în ultimele 24 de ore, în județul Suceava -au înregistrat 60 de cazuri noi de coronavirus, în scăderea față de miercuri, când s-au raportat 91 de îmbolnăviri. Până în momentul de față numărul total al cazurilor de Covid-19 din județul Suceava a ajuns la 6.033.

Până astăzi, 17 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 108.690 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

Datele referitoare la numărul persoanelor declarate vindecate sunt indisponibile la acest moment, urmare a unor actualizări tehnice în sistemul de raportare și în aplicația de centralizare a datelor. Aceste date vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil, imediat ce devin disponibile.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.679 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate 1. Alba 1439 24 2. Arad 2304 41 3. Argeș 5337 35 4. Bacău 3681 63 5. Bihor 3132 35 6. Bistrița-Năsăud 1358 16 7. Botoșani 1483 11 8. Brașov 5312 60 9. Brăila 2122 25 10. Buzău 2593 9 11. Caraș-Severin 1051 26 12. Călărași 692 9 13. Cluj 2697 82 14. Constanța 2213 41 15. Covasna 1017 28 16. Dâmbovița 3581 25 17. Dolj 2293 35 18. Galați 3719 29 19. Giurgiu 939 19 20. Gorj 1777 15 21. Harghita 856 13 22. Hunedoara 2030 50 23. Ialomița 1110 21 24. Iași 4037 110 25. Ilfov 2800 55 26. Maramureș 1668 28 27. Mehedinți 1291 15 28. Mureș 1621 12 29. Neamț 2719 36 30. Olt 1652 49 31. Prahova 5160 59 32. Satu Mare 496 29 33. Sălaj 540 11 34. Sibiu 1864 30 35. Suceava 6033 60 36. Teleorman 888 28 37. Timiș 3275 57 38. Tulcea 707 12 39. Vaslui 2432 42 40. Vâlcea 1783 83 41. Vrancea 2557 7 42. Mun. București 14316 244 43. – 115 – TOTAL 108.690 1.679

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 478 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. Crt. JUDEȚ Probe pozitive la retestare 1 ALBA 1 2 ARAD 16 3 ARGEŞ 15 4 BACĂU 20 5 BIHOR 25 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 1 7 BOTOŞANI 2 8 BRĂILA 11 9 BRAŞOV 14 10 BUZĂU 8 11 CĂLĂRAŞI 3 12 CARAŞ-SEVERIN 1 13 CLUJ 2 14 CONSTANŢA 8 15 COVASNA 0 16 DÂMBOVIŢA 17 17 DOLJ 5 18 GALAŢI 0 19 GIURGIU 3 20 GORJ 12 21 HARGHITA 9 22 HUNEDOARA 13 23 IALOMIŢA 0 24 IAŞI 41 25 MARAMUREŞ 10 26 MEHEDINŢI 9 27 MUREŞ 3 28 NEAMŢ 18 29 OLT 1 30 PRAHOVA 16 31 SĂLAJ 1 32 SATU MARE 3 33 SIBIU 21 34 SUCEAVA 11 35 TELEORMAN 0 36 TIMIŞ 12 37 TULCEA 1 38 VÂLCEA 7 39 VASLUI 12 40 VRANCEA 8 41 BUCUREŞTI 109 42 ILFOV 9 TOTAL 478

Până astăzi, 4.312 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 16.09.2020 (10:00) – 17.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 27 de decese (18 bărbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Vaslui și Municipiul București.

Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 decese la categoria de peste 80 de ani. 26 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.960. Dintre acestea, 460 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.160.669 de teste. Dintre acestea 24.025 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.292 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.733 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 100 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 17 septembrie.

Pe teritoriul României, 11.540 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.807 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 38.167 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 7 persoane.