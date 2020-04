Judeţul Suceava a depăşit cifra de 2.000 de cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Potrivit ultimei raportări oficiale, astăzi în judeţul Suceava sunt 2.019 de cazuri de coronavirus. Numărul sucevenilor infectaţi cu noul coronavirus a crescut cu 95 comparativ cu ziua de vineri, când în judeţ erau 1.924.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate 1. Alba 154 2. Arad 391 3. Argeș 74 4. Bacău 102 5. Bihor 233 6. Bistrița-Năsăud 104 7. Botoșani 308 8. Brașov 308 9. Brăila 16 10. Buzău 15 11. Caraș-Severin 64 12. Călărași 40 13. Cluj 237 14. Constanța 181 15. Covasna 154 16. Dâmbovița 73 17. Dolj 59 18. Galați 262 19. Giurgiu 91 20. Gorj 12 21. Harghita 16 22. Hunedoara 385 23. Ialomița 115 24. Iași 154 25. Ilfov 159 26. Maramureș 55 27. Mehedinți 35 28. Mureș 268 29. Neamț 357 30. Olt 13 31. Prahova 51 32. Satu Mare 44 33. Sălaj 20 34. Sibiu 139 35. Suceava 2.019 36. Teleorman 79 37. Timiș 361 38. Tulcea 31 39. Vaslui 58 40. Vâlcea 18 41. Vrancea 186 42. Mun. București 977 TOTAL 8.418