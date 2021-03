Județul Suceava are două noi stațiuni turistice de interes local și anume comunele Frumosu și Mălini. Guvernul a aprobat în ședința de vineri, 19 martie, atestarea ca staţiuni turistice de interes local a următoarelor localități sau părți din localități: a) Zona de agrement Băile Figa- orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud; b) Comuna Frumosu, județul Suceava; c) Comuna Mălini, județul Suceava; d) Municipiul Salonta, județul Bihor; e) Orașul Săcueni, județul Bihor.

