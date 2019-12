Juristul Alexandru Moldovan a fost numit în funcția de prefect de Suceava, în ședința de Guvern de astăzi. Instalarea lui în funcție va avea loc sâmbătă, începând cu ora 11 în prezența ministrului culturii, Bogdan Gheorghiu. Alexandru Moldovan o înlocuiește pe Mirela Adomnicăi. Aceasta a fost eliberată din funcție săptămîna trecută, după ce a trimis la Guvern o cerere de încetare a mandatului său exercitat cu caracter temporar. Mirela Adomnicăi fusese numită în funcția de prefect pe 8 martie 2017, din partea PSD. Alexandru Moldovan a fost șeful Direcției de Administrație Publică Locală din Consiliul Județean, condus de liderul liberal Gheorghe Flutur.

, 6.0 out of 10 based on 1 rating