Rata de infectare cu covid-19 în județul Suceava a scăzut la 4,06 cazuri la mia de locuitori fiind printre cele mai mici din țară. Cea mai scăzută rată de infectare este la Satu Mare-3,32 la mie. Rate de infectare mici mai au județele Maramureș-4,14 la mie, Botoșani-4,79 la mie și Gorj-4,94 la mie. La polul opus se află județul Ifov care are cea mai mare rată de infectare de 16,95 la mia de locuitori și municipiul București cu 16,24 la mie. Rate mari de infectare mai au județele Prahova-11,35 la mie, Alba-10,23 la mie, Constanța-10,03 la mie, Ialomița-10,05 la mie și Timiș cu 10,14 la mie.

