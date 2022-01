În județul Suceava s-au raportat 455 de cazuri noi de coronavirus, cu 158 în plus față de ziua anterioară, după ce au fost făcute 2.533 de teste. Ca număr de cazuri noi, Suceava se află pe locul III la nivel național, după București, cu 928 și Cluj cu 532. De asemenea, în județul nostru, numărul cazurilor active a crescut de la 1.271 la 1.707. Incidența a urcat de la 1,01 la 1,38 la mia de locuitori.

