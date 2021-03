Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, la Putna, că județul Suceava este campion absolut la investiții. Prezent într-o vizită oficială în județ, Cseke Attila a subliniat faptul că județul Suceava are la Compania Națională de Investiții cele mai multe proiecte în finanțare sau deja finalizate. „Vreau să felicit și comunitățile locale. Și civile și credincioase, poate și cele militare, dar acolo nu am o tangență. Pentru că pe partea de investiții trebuie să știți că județul Suceava este campion absolut pe partea de investiții. La Compania Națională de Investiții sunt cele mai multe proiecte în finanțare și încheiate ca și valoare, din județul Suceava. Și asta trebuie să fie și o chestiune și de mândrie pentru că înseamnă că aveți oameni care se ocupă de comunitatea locală. Și aș accentua un lucru, continuitatea. Să nu ne oprim la ceva și să nu continuăm. Sigur, ne bucurăm de fiecare etapă, dar să mergem să pregătim următoarea etapă, care este necesară. Și dacă răspundeți în continuare la provocări veți avea în continuare acest loc onorant de locul întâi pe țară. Totuși sunt 41 de județe în România. Nu este un lucru mic să fii pe primul loc. Și multe județe și-ar dori acest loc onorant”, a declarat ministrul dezvoltării într-o conferință susținută alături de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. După ce a vizitat mai multe obiective de investiții, Cseke Attila a spus că îl bucură faptul că în județul Suceava a văzut că există continuitate. „Acest lucru este foarte important. Nu ne oprim la o investiție din ansamblul mare. Am făcut o investiție și deja în timpul acesteia suntem în proiect cu alte investiții, mergem mai departe și astfel există o continuitate”, a mai spus ministrul Cseke Attila.