Județul Suceava deține cea mai mare biserică de lemn din țară. Este vorba de biserica de lemn „Nașterea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc, cunoscută și ca Biserica de lemn din Capu Satului. Este un lăcaș de cult ortodox construit în perioada 1855-1858 în cartierul Capu Satului aflat în partea de est a municipiului Câmpulung Moldovenesc. Edificiul religios se află localizat pe Strada Vasile Cârlova, fiind înconjurat de cimitirul cartierului Capu Satului, și are hramul Nașterea Maicii Domnului, sărbătorit la data de 8 septembrie. Anterior, pe locul actualei biserici s-a aflat o altă biserică de lemn, cu același hram, care a fost construită în anul 1751. Biserica de lemn din Câmpulung Moldovenesc încă nu a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava. Însă acest edificiu religios este inclus în „Ruta culturală a bisericilor de lemn din Bucovina”, a cincea rută propusă de Consiliul Județean Suceava și recunoscută recent de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generală Turism ca Rută Cultural Turistică. Ea este parte integrantă în Ruta Cultural Turistică Națională, alături de rutele cu aceeași tematică din județele Bihor, Cluj, Satu Mare și Maramureș. În Bucovina se află 100 de biserici de lemn din care 29 sunt incluse în Lista Monumentelor Istorice – 4 de categorie A și 25 de categorie B.

Istoric

Construirea noii biserici de lemn din Capu Satului se leagă de numele preotului Teodor Ianovici, care fusese numit ca administrator parohial la 23 decembrie 1854. Acesta era originar din Cozmeni (Coțmani), unde se născuse în 1825.

Noua biserică a fost ridicată pe locul celei vechi în perioada 1855-1857. Ea a fost construită tot din lemn și era mai încăpătoarea decât cea veche. O contribuție importantă la construirea acestei biserici a avut-o Ioniță Dominte Șalvariu din Fundu Moldovei, acesta fiind considerat ctitor atât în decretul de sfințire din 1858, cât și în Șematismul Arhiepiscopiei Cernăuților din 1908. Pe lângă acesta, au contribuit în măsură mai mică și enoriașii Parohiei „Nașterea Maicii Domnului”. Printre aceștia, s-a remarcat enoriașul Elie Popescu-Dorneanul și soția sa, Paraschiva, care au donat policandrul cel mare, o clopotniță de lemn și 300 de florini.

Biserica a fost sfințită la 5 mai 1858, de sărbătoarea Sf. Mucenițe Irina, de către arhimandritul Artemon Bortnic, starețul Mănăstirii Putna și trimis al episcopului Eugenie Hacman al Bucovinei. În decretul de sfințire este menționat Ioniță Dominte Șalvariu drept ctitor al lăcașului de cult, fiind evidențiată și activitatea unor parohieni.

Istoric- sursa www.wikipedia.ro