Județul Suceava este în măsură să susțină efortul național de apărare prin punerea în aplicare a planurilor specifice din domeniul pregatirii economiei naționale și teritoriului pentru apărare. Este concluzia comisiei de control după exercițiul de mobilizare privind verificarea pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare ”MOBEX SV-2019” care s-a desfășurat în perioada 14-17 mai, concluzie expusă în ședința Colegiului Prefectural de miercuri de către lt.col. Florin Crăciun, șeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a județului Suceava.

Din comisie au făcut parte ofițeri și consilieri ai Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, precum și din cadrul componentelor sistemului national de aparare (Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Telecomunicatii Speciale), ai ministerelor de resort și anume Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicaților și Societății Informaționale, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Autoritatea Naționala Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

În județul Suceava poe perioada exercițiului de mobilizare a fost prezent col. Dorin Sandu VOICU, presedintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

”În urma activităților desfașurate s-a constat ca instituțiile publice și operatorii economici verificați sunt în măsură să își îndeplinească atribuțiile ce le revin. Operatorii economici identificați ca potențiali fumizori de produse și servicii pentru apărare dispun de capacități și utilaje de producție care pot fi folosite în scopul susținerii efortului național de apărare și pot asigura unele cereri de produse și servicii solicitate de către FSNA”, mai concluzionează raportul prezentat de lt.col. Florin Crăciun.