Județul Suceava este din nou gazda unui eveniment de promovare a excelenței de excepție – etapa națională a Olimpiadei naționale de creativitate științifică – ediția a IV-a, ce se va desfășura în perioada 29 mai – 2 iunie 2024. Olimpiada se organizează conform Regulamentului specific nr. 24858 din 31.01.2024, la etapa națională participând din fiecare județ câte o echipă, care a obținut locul I la etapa județeană, pentru fiecare secțiune și categorie.

Olimpiada națională de creativitate științifică este o competiție interdisciplinară ce își dorește formarea și dezvoltarea competențelor specifice creativității în domeniul științific, tehnologic sau ingineresc la elevii motivați care au aptitudini pentru aceste domenii, începând cu clasa a V-a. Gândirea creativă, critică și analitică a elevilor va duce spre identificarea unor soluții științifice și tehnice prin care se vor rezolva probleme actuale (și viitoare) ale societății. Elevii capabili de performanță vor fi atrași astfel spre domeniul științific și ingineresc în vederea dezvoltării și utilizării talentelor creative. Ca efect suplimentar, inclusiv cadrele didactice implicate vor fi stimulate pentru a aborda metode didactice diferențiate, orientate spre utilizarea unor activități de studiu și experimentale, prin abordarea unor teme avansate inter- și transdisciplinare incluse în domeniul Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică.

Instituțiile organizatoare sunt: Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Societatea Științifică CYGNUS Suceava și liceele sucevene: Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”, Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza”, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”. Din juriu fac parte cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar cu experiență în domeniu de la universitățile și centrele de cercetare din București, Iași, Cluj și Craiova. Echipa de organizare va fi coordonată de prof. dr. Petru Crăciun – inspector școlar general adjunct, prof. Ilie Cosovanu – inspector școlar pentru disciplina fizică, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Suceva, prof. univ. dr. Dan Milici – decan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și prof. Victor Șutac – președinte al Societății Științifice Cygnus.

La etapa națională a olimpiadei din acest an s-au înscris în total 115 lucrări. Dintre acestea 44 sunt depuse la categoria juniori, pe cele 3 secțiuni: Științe fundamentale (18), Științe aplicate (17) și Tehnologia informației (9). Categoria seniorilor va fi reprezentată de 71 de lucrări: Științe fundamentale (22), Științe aplicate (28) și Tehnologia informației (21). Cei 253 de elevii participanți, însoțiți de 52 de profesori, provin din 29 de județe și 3 sectoare ale municipiului București, lucrările fiind coordonate de 96 de profesori.

Fiecare echipă a înscris în concurs un proiect din domeniul științific, tehnic, al inovării sau al inventicii, prin care se încearcă rezolvarea/explicarea unei probleme a societății/comunității, bazat pe un studiu prealabil început cu maximum 12 luni înainte de data competiției. Proiectul va putea fi prezentat sub formă de exponat și/sau prezentare grafică/poster. Exponatele pot fi de tip model, machetă, prototip, eșantion sau în alt format și pot conține tehnică de calcul inclusă în model.

Pe 29 mai sosesc loturile din județele de proveniență, desfășurându-se prima ședință tehnică. Festivitatea oficială de deschidere va avea loc pe 30 mai, începând cu ora 9:00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt”. Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 2 iunie 2024.

Organizatorii își doresc ca toți musafirii din acest an să aibă parte de o experiență cât mai plăcută. Astfel, în perioadele în care elevii nu se vor afla în concurs, aceștia vor putea participa la excursii în județul Suceava, concertul live organizat în Esplanada universității, vizite în laboratoarele și expozițiile universității. În desfășurătorul propus pentru 1 iunie – Ziua Copilului, se regăsește workshopul cu tema „Cum poate deveni un tânăr cercetător științific?” susținut de cercetător dr. ing. Mircea Ignat – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrică București, coordonatorul Centrului „Alexandru Proca” pentru inițierea în cercetarea științifică a tinerilor cercetători, conf. dr. ing. Silviu Petrișor – Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, prof. dr. ing. Aurel Mihail Titu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Ulterior, în amfiteatrul corpului E, dl prof. dr. ing. Dan Milici va modera activitatea „10 minutes about Innovation in Science, Technology, Engineering, Arts and Design”, susținută de prof. dr. Mihai Dimian, conf. dr. Andrei Lobiuc, ing. Tudor Andronic, prof. dr. ing. Radu Vătavu, prof. dr. Mircea Diaconu, cerc. dr. Ionuț Iorgu, lect. dr. ing. Ștefan Sfichi, lect. dr. ing. Gabriel Cramariuc, prof. dr. ing. Marian Poboroniuc. Această activitate va fi urmată de o vizită la Observatorul Astronomic universitar.

Jurizarea va cuprinde etapa de prezentare a proiectului ce se va realiza în 10 minute de participanți, ulterior aceștia vor participa timp de 5 minute la o sesiune de întrebări și răspunsuri, adresate echipei de elevi de către membrii juriului. În etapa a doua se va analiza Fișa de înscriere a proiectului (pe cele 9 puncte obligatorii).

Pentru competiția internațională se vor califica cel mult 18 elevi care au obținut locurile I și II de la toate secțiunile, categoria seniori. Pregătirea și selecția lotului va fi organizată de instituția organizatoare a etapei naționale, timp de o săptămână și va fi coordonată de câte un mentor pentru fiecare secțiune, cadre didactice și cercetători cu expertiză în domeniu.

Fie ca cei mai buni să câștige! Oricum, câștigători vor fi toți participanții prin însăși experiența pe care o creează participarea la o competiție de asemenea amploare și nivel.