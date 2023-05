Județul Suceava este începând de astăzi membru fondator al Organizației de Management al Destinației ”OMD regional Bucovina”. Participarea județului la înființarea acestei structuri a fost aprobată cu unanimitate de voturi de către deliberativul județean întrunit în ședință extraordinară. Pentru constituirea bugetului inițial al OMD-ului deliberativul județean a aprobat alocarea sumei de un milion de lei plus încă 10.000 de lei pentru capitalul inițial. ”E prima OMD din România care intră în linie dreaptă spre avizare din cele opt”, a declarat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Flutur a precizat că până pe 18 mai trebuie să se obțină avizul de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului pentru ”OMD regional Bucovina” după care trebuie înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor. Flutur a ținut să explice că ”OMD regional Bucovina” nu s-a putut înființa mai repede întrucât potrivit actului normativ care reglementează acest lucru trebuia să fi fost înființat cel puțin o OMD la nivelul județului.

Flutur: ”Așteptăm de exemplu Direcția Silvică să fie parte aici și alte entități precum Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în primul rând”

El a arătat că în prezent sunt înființate astfel de structuri în municipiul Suceava ”OMD Orașul Cetății de Scaun” și la Vatra Dornei ”OMD Ținutul Dornelor” iar altele sunt în curs de înființare. Potrivit lui Gheorghe Flutur, și-au trimis documentele pentru a face parte din ”OMD regional Bucovina” un număr de 14 entități: ”OMD Orașul Cetății de Scaun” Suceava, ”OMD Ținutul Dornelor” Vatra Dornei, Camera de Comerț și Industrie, Regia Autonomă ”Aeroportul Ștefan cel Mare”, municipiile Câmpulung Moldovenesc și Fălticeni prin Consiliile Locale, orașele Gura Humorului și Siret prin Consiliile Locale și comunele Coșna, Fundu Moldovei, Pojorâta, Sadova prin Consiliile Locale dar și Asociația ”Produs în Bucovina”. ”În perioada următoare îmi doresc să lucrăm cu celelalte Primării stațiuni turistice dar așteptăm și alții să intre aici. Așteptăm de exemplu Direcția Silvică să fie parte aici și alte entități precum Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în primul rînd. ASR s-a înscris inițial în OMD Suceava dar vor lăsa la Suceava un protopopiat să facă parte și urmează să se retragă și să vină în ” OMD regional Bucovina. Va trebui să lucrăm mult mai aplicat, să organizăm acțiuni, evenimente pentru promovarea unui concept unitar de promovare a Bucovinei și să se vadă mult mai multă forță. Dorim să integrăm toată zona asta a Fălticeniului care are un potențial foarte mare și mă bucur că Primăria Suceava a venit alături de noi ca să avem un concept integrat”, a declarat Flutur