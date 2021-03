În județul Suceava s-au înregistrat 30 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 17 mai puține comparativ cu raportarea precedentă. Au fost prelucrate 602 teste. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 21.879, iar al celor declarate vindecate la 19.949. În județul Suceava sînt 794 de cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 4 în plus față de statistica anterioară. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus a crescut de la 16 la 17, dintr-un total de 114. 28 de localități au cîte un caz în evoluție, 39 sub cinci, 16 sub 10, iar 14 peste 10.