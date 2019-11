Peste 238.000 de persoane au fost angajate, în primele zece luni din 2019, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Potrivit unei statistici a ANOFM, judeţul Suceava ocupă locul III, cu 13.205 persoane încadrate, după București, cu 17.157 și Timiș, cu 15.941. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale-81.229, iar cele mai puține-23.252 sînt cu studii universitare.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating