În județul Suceava s-au raportat 92 de cazuri noi de coronavirus, cu 38 în plus față de ziua anterioară, după ce au fost efectuate 1.283 de teste. Ca număr de cazuri noi sîntem pe locul III la nivel național, după Cluj, cu 129 și București, cu 112. De asemenea, în județul nostru, numărul cazurilor active a crescut de la 340 la 396. În municipiul Suceava sînt 64 de cazuri în evoluție, iar rata de infectare a crescut de la 0,31 la 0,35 la mia de locuitori. În celelalte municipii, situația se prezintă astfel: Rădăuți – 60 de cazuri și o incidență de 0,95, Fălticeni – 10 cazuri și o rată de infectare de 0,42, Cîmpulung – 5 cazuri și o incidență de 0,19 și Vatra Dornei – 13 cazuri și o rată de infectare de 0,67. 41 de localități nu au nici un caz activ de infecție COVID, 20 au cîte un caz, 33 au sub cinci, 12 sub zece, iar 8 peste zece. Cu o incidență de 2,04, comuna Iacobeni a revenit îm „zona galbenă”. Celelalte 113 localități sucevene se află în „zona verde”. La nivelul județului, incidența cazurilor de infectare cu noul coronavirus a urcat de la 0,29 la 0,36 la mia de locuitori.

