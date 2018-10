Județul Suceava se află printre primele din țară la prezența la urne pentru referedumul pentru familie. Potrivit datelor publicate de Biroul Electoral Central, prezența la vot duminică, la ora 13:00, la secțiile din județul Suceava a fost de 15,59%. Pe primul loc la nivel național se află județul Dâmbovița, cu 17,3%, apoi Bihor – 15,99% și pe locul trei se află județul Suceava. Până duminică la ora 13:00, în județul Suceava au votat 93.762 de alegători. Dintre aceștia 84.281 sunt alegători de pe listele electorale permanente, 8.557 sunt pe listele electorale suplimentare în timp ce 924 au votat cu urna mobilă. Potrivit Biroul Electoral Central, cei mai mulți alegători din județul Suceava care s-au prezentat la urne sunt din mediul rural, 52.513, în timp ce în localitățile urbane s-au prezentat la referendum 41.249 de persoane.

