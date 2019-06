Județul Suceava se află sub avertizare cod galben de furtuni. Conform ANM, pînă la ora 23.00, în Banat, Crișana, Maramureș, Moldova, în vestul Dobrogei și local în Muntenia și Transilvania, precum și în zonele montane și submontane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vîntului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25 de l/mp și pe arii restrînse 40-60 de l/mp.

