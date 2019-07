Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări de cod galben valabile începând de astăzi, de la ora 12:00, și până mâine, la ora 22:00. Potrivit meteorologilor, în această perioadă se vor semnala manifestări de instabilitate atmosferică temporar accentuată. Astfel, în intervalul menționat, în vestul, centrul și nordul țării și local în zonele montane și submontane, instabilitatea atmosferică se va accentua și se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20…25 l/mp și pe arii restrânse 40…50 l/mp.

