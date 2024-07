Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată valabil începând de astăzi, 18 iulie, ora 10:00 și până pe 19 iulie, la ora 2:00. Potrivit meteorologilor, În intervalul menționat, în zona de munte, Oltenia, Muntenia, Moldova, Transilvania și local în Dobrogea și Maramureș vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (rafale în general de 55…70 km/h), grindină, descărcări electrice și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

