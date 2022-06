În perioada 29 iunie-1 iulie, județul Suceava se va afla sub avertizare cod galben de căldură. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 33 și 37 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat în zonele de câmpie și de podiș, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

