Începînd de mîine, de la ora 11.00, și pînă a doua zi, la aceeași oră, județul Suceava va fi sub avertizare cod galben de ninsori. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul menționat, ninsori temporar însemnate cantitativ, în general 20-25 de l/mp, cu depunere de strat de zăpadă consistent vor fi în estul Carpaților Meridionali, în Carpații Orientali, în cea mai mare parte a Moldovei și local în nordul Munteniei. Vîntul va prezenta intensificări temporare, cu viteze în general de 45-50 de km/h, iar la altitudini de peste 1500 de metri, în special în Carpații de Curbură, cu rafale de peste 70 de km/h, astfel că vor fi intervale cu ninsoare viscolită și vizibilitate redusă.

